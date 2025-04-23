2. GAİPLİK İLANI

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sultan Ahmet Mahallesi, Atmeydanı sokak, 99 ada, 63 pafta, 25 parseldeki taşınmazın malikleri Ali oğlu Mehmet, Ali kızı Hatice, Ali Kızı Rukiye, Ahmet Kızı Ayşe'den haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin Mahkememizin 2024/123 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaipler hayatta ise adresinin bildirilmesi, 19/06/2025 günü saat 10.05'te İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur.