Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00

        2. GAİPLİK İLANI

        T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Ereğli (Şehremini) Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, 1557 ada, 17 parseldeki taşınmazın maliki Mustafa oğlu Osman'dan haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin Mahkememizin 2024/122 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaipler hayatta ise adresinin bildirilmesi, 19/06/2025 günü saat 10.00'te İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211351