T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/1118 Esas
Konu: İlan
16.10.2025
ŞUŞAR BABA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MÜSLİM BABA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.10.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 36860018428
ADI SOYADI : MÜSLİM BABA
BABA ADI : VELİ BABA
ANA ADI : ŞEKER BABA
DOĞUM TARİHİ : 03/02/1956
DOĞUM YERİ : VARTO