T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/1118 Esas

Konu: İlan

16.10.2025



ŞUŞAR BABA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MÜSLİM BABA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.10.2025



GAİP TC KİMLİK NO : 36860018428

ADI SOYADI : MÜSLİM BABA

BABA ADI : VELİ BABA

ANA ADI : ŞEKER BABA

DOĞUM TARİHİ : 03/02/1956

DOĞUM YERİ : VARTO