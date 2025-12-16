Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.12.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2025/293 Esas
        DAVALI: NURİ İKİZ- 585......516 Barbaros Mah. 197. Sok. No:2 Daire:7Bağcılar/ İSTANBUL


        Davalı NURİ İKİZ' in bilinen adresine tebligat yapılamadığından veyapılan araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
        Davacı GÖNÜL İKİZ tarafından davalı NURİ İKİZ aleyhine Boşanma ve Mal rejimi davası nedeniyle; HMK 139 maddesi gereği ön inceleme durusma günü olan 12/02/2026 günü saat: 13:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelipde davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 15/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02361508