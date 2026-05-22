        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2025/205 Esas

        04.05.2026


        GAİPLİK İLANI (2. İLAN)


        Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami-Yeni Mahallesi, İmam Rüstem Çıkmazı sokağındabulunan 302 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın TMK 713/2 maddesi gereğince zilyetlikle taşınmazın mülkiyetinin kazanımı ve tapusuz taşınmazın zilyetliğin devri sözleşmesi nedeniyle tapu tescil, olmadığı takdirde tazminata hükmedilmesine karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla,
        Mahkememizdeki dava konusu tapu kayıt malikleri; Nuriye, İhsan, ve Ahmet oğlu Halit'in gaip olduğu iddia edildiğinden adı geçen şahıslar hakkında bilgisi ve görgüsü olanların, bu şahısların veya mirasçılarının sağ olup olmadıkları, tanıyan ve bilenlerin var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2025/205 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içerisinde gaiplik kararı verilmesi istenilen şahısların mahkememize müracaat etmesi gerektiği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde TMK'nun 33/2 - 35. maddeleri gereğince göre ilgili şahıslar hakkında gaipliğe karar verileceği ilan olunur. 04/05/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02474785