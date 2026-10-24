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        T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 23:45

        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


        ESAS NO : 2025/948 Esas
        DAVALI : ÜMİT YAMAN (TCKN: 273******42)


        Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tevzi formu, delil listesi ve tüm ekleri ile tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yeni adresiniz tespit edilemediği anlaşıldığından, dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününü bildirir duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Mahkememiz duruşma salonunda 30/12/2026 günü saat 10:50'de ön inceleme duruşması yapılacağından dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin sürede cevap vermeniz, duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.30/09/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02578144