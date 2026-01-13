T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 14.01.2026 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/21984 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21984 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.800.000,00 TL
|1
|Taşıt
|34GKN117 plakalı, 2017 model, volvo marka, volvo otomabil/l xc90(2.0 d5 awd 7 koltuk momentum tipli, yv1lf68bch1180930 şasi no'lu, yakıt tipi dizel , vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında bagaj kapağı sol tarafta vuruk olduğu, ön ve arka tamponda sürtmeler ve çizikler olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:43
09/01/2026
(İİK m.114/4)