T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 19 Kasım 2026 - 23:50
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/5344 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5344 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.950.000,00
|1
|Taşıt
|34AT8978 plakalı, 2024 model, togg marka, nl1csu0p80g019968 şasi no'lu, yakıt tipi elektrik, vites tipi otomatik , rengi bej, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının çilingir yardımı ile açıldığı, araç iç aksamları, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) Aracın anahtarı var ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:49
16/11/2026 (İİK m.114/4)