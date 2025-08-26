T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ2024/8983 ESAS

14/08/2025



İLANEN TEBLİĞE ESAS OLMAK ÜZERE

İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN



DOSYA NO : 2024/8983 ESAS

ALACAKLI : GÜLGÜN KARAYEL, 22130780430TC Nolu,

VEKİLİ : AV. HÜSEYİN TUZCU

BORÇLU : MEHMET LATİF AY, 28165852524TC Nolu,

TAKİP MÜSTENİDİ: ÖRNEK 10 ÖDEME EMRİ



Masraflar hariç 751.838,92 TL tutarında alacak, icra masrafları, vekalet ücreti ve faiz ödemeye borcunuzdan dolayı aleyhinizde yapılan icra takibinde;

Yapılan zabıta tahkikatında adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emri tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş olup, kıymet takdir raporunun da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Adınıza kayıtlı Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Küre Köyü, 213 Ada, 215 Parsel, Aşağı Karakuz Mevkide bulunan taşınmaza 360.435,00 TL değer biçilmiştir.

İş bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 10 gün sonra İİK 28. Maddesine göre tebliği gereken bilirkişi raporunun tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

Satışı yapılacak taşınmaz : Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Küre Köyü, 213 Ada, 215 Parsel, Aşağı Karakuz Mevki