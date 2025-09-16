T.C.

İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI



DOSYA NO: 2024/8 TEREKE



Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.'nun 241.maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/8 Tereke sayılı dosyası adına açılan TR84 0001 5001 5800 7351 5388 99 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde on (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Batı Mah. Hatboyu Cad. Atasagun Apt. No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Hasan ÜNAL (Tel: 0530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir. İlan olunur.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

1 NO.LU TAŞINMAZ TAPU KAYDI: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahalle, 1338 ada, 6 parsel, Zemin kat, 4 no.lu bağımsız bölüm

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Ziya Gökalp Mah.Hürriyet Bulvarı N:23 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmazın Yakın çevresinde konut ve işyeri kullanım nitelikli yapılar, İkitelli OSB bulunmakta olup Ziya Gökalp Metro İstasyonuna yakındır.Mimari projesine göre net 172 m2 alanlı olan taşınmaz caddeye cephesi olmayıp görünürlüğü düşüktür.

İMAR DURUMU: Taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Ayazma Bölgesi, Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planında H:Serbest, Ticaret Alanı içinde kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 7.000.000,00 TL

KDV ORANI: %20

TEMİNAT MİKTARI: 1.400.000,00 TL

SATIŞ GÜNÜ,YERİ VE SAATİ:15.10.2025 günü 10.30-10.35 arası-İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/ İSTANBUL

2 NO.LU TAŞINMAZ TAPU KAYDI: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahalle, 1338 ada, 6 parsel 7.Kat, 47 no.lubağımsız bölüm

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Ziya Gökalp Mah.Hürriyet Bulvarı N:23 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmazın Yakın çevresinde konut ve işyeri kullanım nitelikli yapılar, İkitelli OSB bulunmakta olup Ziya Gökalp Metro İstasyonuna yakındır.Taşınmazın bulunduğu ana yapı 2 bodrum+zemin+15 normal+çatı katlı yapıdan oluşmakta olup yaklaşık on yıllıktır.Kapalı otoparklı, katta dört daireli ve iki asansör mevcut olup, zemin katları işyeri ve normal katlar konut kullanımındadır.Kapalı olduğu için içine girilemeyen taşınmaz kuzey yönünde ve tek cepheli, 2+1 odalı, net 74 m² alanlı ve açık mutfaklıdır.

İMAR DURUMU: Taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Ayazma Bölgesi, Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planında H:Serbest, Ticaret Alanı içinde kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 4.850.000,00 TL

KDV ORANI: %1

TEMİNAT MİKTARI:970.000,00 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:15.10.2025 günü 10.45-10.50 arası-İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/ İSTANBUL

3 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahalle, 1338 ada, 6 parsel 7.Normal kat, 48 no.lu bağımsız bölüm

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Ziya Gökalp Mah.Hürriyet Bulvarı N:23 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmazın Yakın çevresinde konut ve işyeri kullanım nitelikli yapılar, İkitelli OSB bulunmakta olup Ziya Gökalp Metro İstasyonuna yakındır.Taşınmazın bulunduğu ana yapı 2 bodrum+zemin+15 normal+çatı katlı yapıdan oluşmakta olup yaklaşık on yıllıktır.Kapalı otoparklı, katta dört daireli ve iki asansör mevcut olup, zemin katları işyeri ve normal katlar konut kullanımındadır.Kapalı olduğu için içine girilemeyen taşınmaz doğu yönünde ve tek cepheli, 1+1 odalı, net 52 m² alanlı ve açık mutfaklıdır.

İMAR DURUMU:Taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Ayazma Bölgesi, Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planında H:Serbest, Ticaret Alanı içinde kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 3.500.000,00 TL

KDV ORANI: %1

TEMİNAT MİKTARI:700.000,00 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 15.10.2025 günü 11.00-11.05arası-İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/ İSTANBUL

4 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahalle, 1338 ada, 6 parsel 15.Normal kat, 79 no.lu bağımsız bölüm

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Ziya Gökalp Mah.Hürriyet Bulvarı N:23 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunantaşınmazınYakın çevresinde konut ve işyeri kullanım nitelikli yapılar, İkitelli OSB bulunmakta olup Ziya Gökalp Metro İstasyonuna yakındır.Taşınmazın bulunduğu ana yapı 2 bodrum+zemin+15 normal+çatı katlı yapıdan oluşmakta olup yaklaşık on yıllıktır.Kapalı otoparklı, katta dört daireli ve iki asansör mevcut olup, zemin katları işyeri ve normal katlar konut kullanımındadır.Kapalı olduğu için içine girilemeyen taşınmaz kuzey yönünde ve tek cepheli, 2+1 odalı, net 74 m² alanlı ve açık mutfaklıdır.

İMAR DURUMU:Taşınmazİstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Ayazma Bölgesi, Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planında H:Serbest, Ticaret Alanı içinde kalmaktadır.

MUAMMEN BEDELİ:4.700.000,00 TL

KDV ORANI: %1

TEMİNAT MİKTARI:940.000,00 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 15.10.2025 günü 11.15-11.20arası-İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/ İSTANBUL

5 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahalle, 1338 ada, 6 parsel 15.Normal kat, 81 no.lubağımsız bölüm

NİTELİKLERİ:Ziya Gökalp Mah.Hürriyet Bulvarı N:23 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmazın Yakın çevresinde konut ve işyeri kullanım nitelikli yapılar, İkitelli OSB bulunmakta olup Ziya Gökalp Metro İstasyonuna yakındır.Taşınmazın bulunduğu ana yapı 2 bodrum+zemin+15 normal+çatı katlı yapıdan oluşmakta olup yaklaşık on yıllıktır.Kapalı otoparklı, katta dört daireli ve iki asansör mevcut olup, zemin katları işyeri ve normal katlar konut kullanımındadır.Kapalı olduğu için içine girilemeyen taşınmaz doğu yönünde ve tek cepheli, 1+1 odalı, net 52m² alanlı ve açık mutfaklıdır.

İMAR DURUMU: Taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Ayazma Bölgesi, Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planında H:Serbest, Ticaret Alanı içinde kalmaktadır.

MUAMMEN BEDELİ:3.400.000,00 TL

KDV ORANI: %1

TEMİNAT MİKTARI:780.000,00 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:15.10.2025 günü 11.30-11.35 arası

İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KARTAL/ İSTANBUL

6 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 178 ada, 1 parsel D42/1/C 4 no.lu bağımsız bölüm,

NİTELİKLERİ:Taşınmaz Esenyurt ilçesi,Esenkent Mah.Özdeniz Sitesi Ceyhan Sk. Sarmaşık evleri içinde yer almaktadır. Yakın çevresinde konut kullanım nitelikli siteler ve yapılar bulunmaktadır. E-80 yoluna yakındır.Taşınmazın bulunduğu site içerisinde spor alanı, açık yüzme havuzu ve açık otopark vardır.Ana bina yaklaşık 30 yıllık bir yapıdır. Bodrum,zemin,5 normal katlı binadaki 1. Normal katta yer alan taşınmaz zemin katla birleştirilmiş olup Brüt 80m² alanlıdır.Mutfak,banyo,antre,oda,salon ve 2 balkondan oluşmaktadır.Taşınmazın tapu kaydında 12.10.2005 tarih,17044 yevmiye no.lu Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ lehine 99 yıl müddetle kira şerhi mevcuttur.

İMAR DURUMU:Esenyurt Tem Kuzeyi 1. Etap Uygulama İmar Planında taşınmaz KAKS:1,50 TAKS:0,30 ayrık düzen yapılaşma koşullarında Yerleşik Konut Alanı içinde kalmaktadır.

MUAMMEN BEDELİ: 2.800.000,00 TL

KDV ORANI: %1

TEMİNAT MİKTARI:560.000,00 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 15.10.2025 günü 11.45-11.50 arası-İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/ İSTANBUL