T.C.

İSTANBUL ANADOLU

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2023/88 Esas

KARAR NO : 2024/417



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.03.2024 tarihli kararı ile hakkında basit yaralama suçundan TCK 86/2mad gereğince hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verilen 585****864 kimlik numaralı, Orhan oğlu,1997 doğumlu, Sivas, Koyulhisar nüfusuna kayıtlı Sanık ONUR KAPLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememiz veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup beyanlarını da tutanağa geçirmesi şartıyla, sanık cezaevindeyse cezaevi müdürlüğüne vereceği dilekçeyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yoluna müracaat edebileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair verilen karar İLAN OLUNUR. 31.01.2023