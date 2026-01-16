Habertürk
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2026 - 00:00

        İLAN

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/2811 Esas


        Mahkememizde görülen Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
        İstanbul, Üsküdar, Sultantepe Mahallesi, Cilt No:55, BSN:10, Hane No:21'de nüfusa kayıtlı Grigori ve Polin'den olma01/07/1888 Polonya doğumlu 314******768T.C.K.N01/07/1988 tarihinde vefat eden Sara Uluar'ın mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde Mahkememize vekil aracılığıyla veya şahsen müraacat etmeleri, aksi takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

