İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/2811 Esas



Mahkememizde görülen Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul, Üsküdar, Sultantepe Mahallesi, Cilt No:55, BSN:10, Hane No:21'de nüfusa kayıtlı Grigori ve Polin'den olma01/07/1888 Polonya doğumlu 314******768T.C.K.N01/07/1988 tarihinde vefat eden Sara Uluar'ın mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde Mahkememize vekil aracılığıyla veya şahsen müraacat etmeleri, aksi takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.