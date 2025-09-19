T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/56 Esas

DAVACI : Selen Güzel AY

DAVALI : Onur Ay



Davacı Selen Güzel Ay tarafından Davalı Onur Ay aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde; tarafların 2020 yılında evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı, davalının ağır hakaretlerine, psikolojik şiddetine maruz kaldığını, bu sebeple daha önce de bir boşanma davasının açılmış olduğu ve o davanın reddedildiğini, aradan geçen süre zarfında tarafların bir araya gelmediğini, davalının nerede yaşadığını ve ne iş yaptığını bilmediğini beyan ederek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkarılmış ise de tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"H.M.K.'nun 127. maddesi uyarınca iki haftalık süre içinde H.M.K.'nın 127. maddesindeki unsurları içerir şekilde ve ilk itirazlarınızla birlikte cevap dilekçesi vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde H.M.K.'nın 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR."