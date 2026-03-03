Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.03.2026 - 00:00

        2. İLAN

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/2937 Esas


        Davacı, Gökhan ZAFER tarafından açılarak mahkememizde görülen davada Yusuf ZAFER hakkında GAİPLİK kararı verilmesi talep olunmuştur.
        Murat ve Güzide oğlu 01/07/1954 Banja doğumlu, 48052179220 T.C.kimlik nolu, Yusuf ZAFER'in hayat ve mematından haberdar olanların Türk Medeni Kanunu’nun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde Yusuf ZAFER'in GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 25.06.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02414004