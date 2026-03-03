2. İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2937 Esas



Davacı, Gökhan ZAFER tarafından açılarak mahkememizde görülen davada Yusuf ZAFER hakkında GAİPLİK kararı verilmesi talep olunmuştur.

Murat ve Güzide oğlu 01/07/1954 Banja doğumlu, 48052179220 T.C.kimlik nolu, Yusuf ZAFER'in hayat ve mematından haberdar olanların Türk Medeni Kanunu’nun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde Yusuf ZAFER'in GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 25.06.2025