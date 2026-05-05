Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2026/246 Esas


        Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
        Miras bırakan İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kadımehmet Efendi Mah./köyü, C.19, H.630, Bsn:4de nüfusa kayıtlı, 55642014434 T.C. Kimlik Numaralı KAMİL DOĞAN TİMUR'un mirasçılarının tamamının bulunamadığı ve tamamının bilinemiyor olması nedeniyle murisin varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02460888