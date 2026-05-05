T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/246 Esas



Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Miras bırakan İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kadımehmet Efendi Mah./köyü, C.19, H.630, Bsn:4de nüfusa kayıtlı, 55642014434 T.C. Kimlik Numaralı KAMİL DOĞAN TİMUR'un mirasçılarının tamamının bulunamadığı ve tamamının bilinemiyor olması nedeniyle murisin varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.