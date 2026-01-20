Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.01.2026 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        TASFİYE MEMURLUĞU
        BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI


        DOSYA NO:2025/3 TEREKE

        19/01/2026


        TEREKESİ TASFİYE OLUNAN
        ADI SOYADI: MEVLANA CANSEVER-23195307662


        VEFAT TARİHİ : 10.07.2019


        TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH: 13.11.2025


        İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ’nin 2025/3 Tereke sayılı kararı ile en yakın mirasçıları mirasçıların tarafından mirası reddedilen murisin terekesi TMK 612., İİK 180,128 ve 220. maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;
        1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri
        2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,
        3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,128. ve 220. maddeleri ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02384881