        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 18.09.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. İstanbul Anadolu 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2021/1485 Esas


        MİRASÇILAR : DENİZ RACHLE AKAR VE OKAN THOMAS AKAR


        Aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;


        Miras bırakan ŞEMSİ AKAR tarafından düzenlettirilen;'' Beyoğlu 20. Noterliği'nin 30/07/2008 tarihli 21387 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamesinde; "Hiçbir hile, tehdit, cebir ve baskı altında kalmaksızın vasiyet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilindeki bilimum gayrimenkullerimi ve yine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilimum bankalardaki her türlü hesaplarımı dilediği gibi kullanması için çocuklarım DAŞTAN AKAR'a % 30, ALİ AKAR'a % 50, ZEKİ AKAR'a % 5, FATMA KARAKULAK'a % 10, LEYLA KOCAMAN'a % 5'ini ölümden sonra vasiyet ediyorum. Bu nedenle ölümümden sonra belirttiğim gayrimenkul ve banka hesapları kendilerine ait olacak. Son arzularım bunlardan ibarettir.'' şeklinde düzenlettirilen vasiyetnamenin ve son duruşma zaptının adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

        Durusma Günü:02/07/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

