T.C.

İSTANBUL ANADOLU

14. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/15 ESAS

İLAN



DAVACI: SELAH HAYATİ ERKAN

DAVALI: NEJLA ERKAN



Davalı NEJLA ERKAN'ın adres araştırması yapılmış, adresi detespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin adı geçene ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

1-Ön incelemenin HMK 140. Maddesine göreduruşmalı olarak yapılmasına,

2-Taraflara ön inceleme ve tahkikat duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmasına,

3-Masrafı yatırılan gider avansından karşılanmak üzere, HMK'nın 139. Maddesi gereğince taraflara ön inceleme duruşma davetiyesi gönderilerek; ön incelemenin HMK'nın 140. Maddesine göreduruşmalı olarak yapılmasına karar verildiği, ön inceleme duruşma gününe kadar sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecekbelgelerin getirtilebilmesiamacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususlarınınihtarına,

Duruşma 02/07/2026 günü saat 15:45'a bırakılmıştır.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. 07/05/2026