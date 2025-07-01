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T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/484 Esas

DAVALI : NINO GÜNDOĞDU Sapan Bağları Mahallesi, Sevinç Caddesi, No:17/1 Pendik/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı davasının açıldığı;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi yönünden;"Dava dilekçesinin işbu ilan ile tebliğden itibaren 2 hafta içinde; cevap dilekçesi vermeniz,süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürelen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR."

Ön inceleme duruşması yönünden; Durusma Günü: 26.09.2025 günü saat: 09.40'da"Ön inceleme duruşmasına,sulh için gerekli hazırlıklarınızı yaparak gelmeniz, geçerli özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz ve karşı tarafında yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı taraf davayı takip etmek istemezse,dosyanın işlemden kaldırılacağı,iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde; daha önce sunmuş olduğunuz dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız aksi haldeo delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları tarafınıza İHTAR OLUNUR. "Dava Dilekçesi, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02.06.2025