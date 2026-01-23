İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/446 Esas davalı Murat Kuzu Davacı Denge Varlık Yönetim AŞ. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 16/04/2026 günü saat: 09:35 olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. TK 31.madde hükmü uyarınca işbu duruşma günü bildirir ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Murat Kuzu'ya tebligat yapılmış sayılacağı ihtar olunur"