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T.C. İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesinde bulunan 822 ada, 4 parsel sayılı Kargir apartman vasıflı taşınmaz üzerindeki 01/01/1990 tarih ve 0 yevmiye numarası ile 450 ETL borç için ipoteği bulunan Jodori oğlu Yorgi'nin gaip olduğu ileri sürüldüğünden Jodori oğlu Yorgi hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK'nın 33.maddesi uyarınca ilandan itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/443 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, ihtar olunur. 04/11/2025