        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.12.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2016/417 Esas
        KARAR NO : 2019/500


        Davacı : 13- HAYDAR ÖZTÜRK
        Davalılar : 1- MALİYE HAZİNESİ
        2- DOĞAN ARICAN
        3- HAKAN ARSLANTÜRK
        4- HASAN YILDIZ
        5- İSA ÇELİK
        6- İSA KOÇ
        7- MUSA ÇELİK
        8- NÜSRETTİN İSLEK
        9- SEVAL AKTEMUR
        10- VAHDET BAYDAR
        11- ZEKAİ GÜNLÜ
        12- ZEYNEP LOĞOĞLU
        Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
        IV. H Ü K Ü M : Gerekçesi Ayrıntılı Açıklandığı Üzere;
        1-HMK 320/4. maddesi uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
        2-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 44,40-TL maktu karar ve ilam harcının peşin alınan 29,20 TL'den mahsubu ile kalan 15,20-TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
        3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
        4-Davalı Maliye Hazinesi kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT'nin 7/1. Maddesi uyarınca takdir edilen 2.268,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Maliye Hazinesine verilmesine,
        5-Davalılarca yapılan başkaca yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
        6-Artan gider avansının HMK 333. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,
        Dair, davalı Maliye Hazinesi vekilinin ve bir kısım davalıların huzurunda, HMK'nın 341/1 ve 345/1 maddeleri uyarınca karar tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/06/2019

        Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02368138