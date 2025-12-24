T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/417 Esas

KARAR NO : 2019/500



Davacı : 13- HAYDAR ÖZTÜRK

Davalılar : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- DOĞAN ARICAN

3- HAKAN ARSLANTÜRK

4- HASAN YILDIZ

5- İSA ÇELİK

6- İSA KOÇ

7- MUSA ÇELİK

8- NÜSRETTİN İSLEK

9- SEVAL AKTEMUR

10- VAHDET BAYDAR

11- ZEKAİ GÜNLÜ

12- ZEYNEP LOĞOĞLU

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

IV. H Ü K Ü M : Gerekçesi Ayrıntılı Açıklandığı Üzere;

1-HMK 320/4. maddesi uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 44,40-TL maktu karar ve ilam harcının peşin alınan 29,20 TL'den mahsubu ile kalan 15,20-TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı Maliye Hazinesi kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT'nin 7/1. Maddesi uyarınca takdir edilen 2.268,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Maliye Hazinesine verilmesine,

5-Davalılarca yapılan başkaca yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Artan gider avansının HMK 333. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair, davalı Maliye Hazinesi vekilinin ve bir kısım davalıların huzurunda, HMK'nın 341/1 ve 345/1 maddeleri uyarınca karar tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/06/2019

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19.12.2025