T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2016/417 Esas
KARAR NO : 2019/500
Davacı : 13- HAYDAR ÖZTÜRK
Davalılar : 1- MALİYE HAZİNESİ
2- DOĞAN ARICAN
3- HAKAN ARSLANTÜRK
4- HASAN YILDIZ
5- İSA ÇELİK
6- İSA KOÇ
7- MUSA ÇELİK
8- NÜSRETTİN İSLEK
9- SEVAL AKTEMUR
10- VAHDET BAYDAR
11- ZEKAİ GÜNLÜ
12- ZEYNEP LOĞOĞLU
Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
IV. H Ü K Ü M : Gerekçesi Ayrıntılı Açıklandığı Üzere;
1-HMK 320/4. maddesi uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
2-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 44,40-TL maktu karar ve ilam harcının peşin alınan 29,20 TL'den mahsubu ile kalan 15,20-TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Davalı Maliye Hazinesi kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT'nin 7/1. Maddesi uyarınca takdir edilen 2.268,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Maliye Hazinesine verilmesine,
5-Davalılarca yapılan başkaca yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
6-Artan gider avansının HMK 333. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,
Dair, davalı Maliye Hazinesi vekilinin ve bir kısım davalıların huzurunda, HMK'nın 341/1 ve 345/1 maddeleri uyarınca karar tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/06/2019
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19.12.2025