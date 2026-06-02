İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2025/722 Esas

Davacı : GAMZE AKSAYAN

Davalı : MUSTAFA AKSAYAN-581*****894 T.C. Kimlik numaralı, ŞENOL ve MERYEM oğlu



Davacı , GAMZE AKYASAN ile Davalı , MUSTAFA AKYASAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile; davalı ile 2023 yılında evlendiklerini, bu evlilikten bir çocukları olduğunu, davalı hakkında Türkiye'de yakalama kararı çıkartıldığını, davalının yurt dışına gittiğini, sürecin 1,5 yıldır devam ettiğini, konsolosluk kariyerinin zedelendiğini, can güvenliği endişesi yaşadığını, açıklanan nedenlerle müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, maddi ve manevi tazminata, tedbir nafakasına hükmedilmesini, davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalının adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği ihtarı ile dava dilekçesinin tebliği yerine İLAN olunur.