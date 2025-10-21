T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

1.900.000,00

1

Taşıt

34AYZ466 Plakalı , 2023 Model , TOGG Marka , TGT Tipli , 0001109223 Motor No'lu , NL1CSU0P70G001767 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın, arka cam silgi kolu ve fırçasının olmadığı sağ arka kapıda ufak ezik olduğu, sol ön ve arka kapıların ezik olduğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamının üzeri sac plaka ile kapalı olduğu, sac kısmının altının görülemediği, aracın kapılarının açıldığı, aracın iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, koltuklarında kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu tespit edildi.