T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.975.000,00

1

Taşıt

34EZA044 Plakalı, 2022 Model, DS Marka, 10UE596002401 Motor No'lu, VR1X25GGRN2801454 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri, İncelemesi yapılan araç üzerinde, mahallinde gerçekleştirilen fiziki kontrol, görsel inceleme ve fonksiyonel değerlendirme kapsamında aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak hasar olduğu, Sağ ön çamurluk, sağ ön kapı (ağır onarım), sağ arka kapı, sağ arka çamurluk (ağır onarım) ve sağ dikiz aynasının hasarlı olduğu, değişimi gerekli parçaların maliyetleri aşağıda tablo olarak paylaşılmıştır. Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, araç döşemeleri ve ön göğüs kısmının düzgün olduğu görülmüş, Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, Araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir. Anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine ve yaşına bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu görülmüştür. Bilirkişi eksper raporu mahiyetinde olmayıp, İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerinin de sorgulama yapmaları gerekir. anahtar ve ruhsat bulunmamaktadır. Garaj 1071 Yediemin Otoparkı Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Adresi Madenler Mah. Baraj Yolu Cad. No:33 Dk:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL