Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.02.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N


        DOSYA NO: 2022/738 Esas
        KARAR NO: 2024/1066


        Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2-e maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Sami ve Meral kızı 19/09/1990 doğumlu, Tokat, Almus, Cihetmah/köy nüfusuna kayıtlı DUYGU KURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.31/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02166330