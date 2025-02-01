T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO: 2022/738 Esas

KARAR NO: 2024/1066



Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2-e maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Sami ve Meral kızı 19/09/1990 doğumlu, Tokat, Almus, Cihetmah/köy nüfusuna kayıtlı DUYGU KURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.31/01/2025