T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/405

DAVALI : 1- AHMET TEMİZEL -Çaydibi Köyü Küme Evleri No: 87/A-B Taşova/ AMASYA



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Amasya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/22 Talimat sayılı dosyasında alınan 12/05/2023 tarihli bilirkişi raporunda;dava konusu Amasya İli, Beyazıtpaşa Mahallesi, 121 ada 43 parsel zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın değerinin; 1.Devir Tarihi (14/01/2019) itibariyle 455.289,85 TL, 2.Devir Tarihi (20/05/2019) itibariyle 489.453,20 TL, Dava Tarihi (16/09/2021) itibariyle 794.694,36 TL olduğu hesaplanmıştır.

İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/437 Esas sayılı dosyasında alınan 05/10/2022 tarihli bilirkişi raporunda; İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yukarı mahalle, Davaya konu taşınmazların 1/15 arsa bedelleri tasarruf ve dava tarihleri itibarıyla;11236 ada, 26 parsel için1/15 Hissesi 10.01.2019 tasarruf tarihi değerinin 124,33TL,27 parsel için 189.443,33TL olduğu, 11236 ada, 26 parsel, 1/15 Hissesi 28.02.2019 tasarruf tarihi değeri= 3.126,73TL 27 parsel için 189.586,05TL olduğu, 11236 ada, 26 parsel, 1/15 Hissesi 16.09.2021 tasarruf tarihi değeri 5.431,53TL, 27 parsel için 329.334,73TL olduğu hesaplanmıştır.

Durusma Günü: 24/09/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, bilirkişi raporları veduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/04/2026