T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/10 Tereke

TEREKESİ TASFİYE OLUNAN

ADI SOYADI: CEM EREMKARA 13850426470

VEFAT TARİHİ : 30.09.2024



İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ’nin 2025/10 TEREKE sayılı kararı ile en yakın mirasçıları mirasçıların tarafından mirası reddedilen muris CEM EREMKARA'nın terekesi TMK 612., İİK 180,218 ve 220. maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine başlanmış ve re'sen tereke tasfiye memuru olarak İstanbul Barosu Avukatlarından Av. ESER BAYRAMOĞLU'nun atanmasına karar verilmiş olup;

1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri

2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi

davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,

3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166, 180, 218. ve 220. Maddeleri ilanen 2. Kez tebliğ olunur.