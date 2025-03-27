T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/50 Esas

DAVALI : YALÇIN AVCI Cevizli Mah Selanik Cd. Gönül Sok. No:26/6 Kartal/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davasının yapılan yargılamasında; 2018 yılından beri tarafların fiilen ayrı yaşamaları, ayrılık süresince de davacı ,davalının sürekli olarak tehditlerine,onur kırıcı davranışlarına ve kötü muamelelerine maruz kaldığı, bu davranışlar karşısında hayat, davacı ve çocuğu açısından çekilmez bir hal almış olduğunu, davalının evlilikleri süresince davacı adına haberi olmadan işyerleri açtığını, haberi olmadan borçlandırdığını ve maddi ve manevi olarak zarara uğrattığını, davacının bu borçları ödediğini, kusurlu davranışları nedeniyle 50.000.-TL maddi, 50.000.-TL manevi tazminat; Ayrıca ,davacının kendisi için 5000.-TL,oğlu için 10.000.-TL tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmekte olduklarını, TMK.Md.162 uyarınca kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini talep ettikleri anlaşıldı.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı ve dava dilekçe içerikli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.116,117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, mahkememiz dosyasında, velayet ve kişisel ilişki kurulması hususunda uzman raporu alınmasına karar verilmiş olup, mahkememiz dosyası Sosyal İnceleme Uzmanına tevdii edilmekle, 0216 303 33 33 dahili 8227-7619 numarayı arayarak Sosyal İnceleme Raporu için uzmandan randevu alınması hususu ihtar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.