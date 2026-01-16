T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

24*******04 MURAT EROL DİLLİGİL'E İLANEN TEBLİGAT



ESAS NO : 2023/94 Tereke

DAVACI : Ferdiye Ebru BARUTCU

Muris : Aysel DİLLİGİL

Duruşma gün ve saati: 12/03/2026 saat 11:25



Davacı vekili tarafından muris Aysel DİLLİGİL'in terekesinin tespiti amacı ile terekenin tespiti davası açılmış olup, mahkememizin 2023/94 Tereke sayılı dosyasında görülmektedir.

İlanen tebliğden itibaren murisin terekesine ilişkin uhtenizde bulunan herhangi bir mal varlığı , bilgi, belge bulunup bulunmadığı , bulunması halinde mahkememize teslim etmeniz hususu ve duruşma gün ve saati ihtar ve tebliğ olunur.