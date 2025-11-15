T.C.

İSTANBUL ANADOLU

26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO: 2025/322

KARAR NO: 2025/530



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/06/2025 tarihli ilamı ile5237sayılı TCK 142/2-h, 35/2, 62/1, 59/1, 63, 54/1 maddeleri gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA , 5237 sayılı TCK 53/1 maddesinde belirtilen haklardan YOKSUN BIRAKILMASINA karar verilen Abat ve Roza oğlu, 2003 Rusya doğumlu, VLADİSLAV SABİROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANOLUNUR. 13/11/2025