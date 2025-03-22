T.C.

İSTANBUL ANADOLU

26. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/11 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

25.02.2025

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



Davacı HATUN YÜCEYURT tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizin 19/02/2025 tarihli ara kararı ile Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince SERDAR YÜCEYURT'un gaipliğine dair ilanların yapılmasına karar verilmiş olup,

3526**22642 T.C.kimlik numaralı,SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, GÜLLÜK mah/köy, 161 Cilt, 7 Aile sıra no, 148 Bsn nüfusa kayıtlı, AHMET ve HATUN kızı 23/09/1978 doğumlu SERDAR YÜCEYURT'ungaipliği hakkında bilgisi olanların bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.