T.C.

İSTANBUL ANADOLU

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO : 2025/135 Esas

KARAR NO : 2025/648



Mahkememizin 2025/135E-2025/648K sayılı, 05/09/2025 tarihli ilamı ile sanık İSA EREN ERBEY'e TCK 86/2 md. gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş, karar Yalçın Zafer ve Naciye kızı, 20/11/1998 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı müşteki İREM ERBEY'e tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılıKanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Müştekinin, kararın tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık süre içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulmak yoluyla 5271 Sayılı CMK’nın 252/1 inci maddesi gereğince itiraz yoluna başvurulabileceğine, süresinde itiraz edilmediğinde CMK’nin 252/1 inci maddesinin son cümlesi gereğince kararın kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 01.12.2025