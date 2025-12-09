Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.12.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN


        DOSYA NO : 2025/135 Esas
        KARAR NO : 2025/648


        Mahkememizin 2025/135E-2025/648K sayılı, 05/09/2025 tarihli ilamı ile sanık İSA EREN ERBEY'e TCK 86/2 md. gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş, karar Yalçın Zafer ve Naciye kızı, 20/11/1998 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı müşteki İREM ERBEY'e tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılıKanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,
        3-Müştekinin, kararın tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık süre içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulmak yoluyla 5271 Sayılı CMK’nın 252/1 inci maddesi gereğince itiraz yoluna başvurulabileceğine, süresinde itiraz edilmediğinde CMK’nin 252/1 inci maddesinin son cümlesi gereğince kararın kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 01.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02355739