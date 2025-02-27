2. İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/840 Esas

Konu: Gaiplik ilanı hk.

25/02/2024

Davacı KASEV VAKFI tarafından dava açılarak aşağıda ismi yazılı kişinin gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Ahmet Cemal ile Fevziye' den olma 11/12/1912 Elazığ doğumlu 17533936300 T.C. kimlik nolu MEHMET CEMİL TAKMAZ'dan uzunca zamandır haber alınamadığının belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y'nın 33.maddesinin 2.bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur. 25.02.2025