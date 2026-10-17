T.C. İstanbul Anadolu 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 31. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/232 Esas

DAVACI : ELİF SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. ve SAN. A.Ş.

DAHİLİ DAVALI : METİN HİÇÜRKMEZ - 545****1528



İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/232 Esas sayılı dosyasında Metin Hiçürkmez tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adı geçene dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/232Esas sayılı dosyasında; '' dava konusu edilen taşınmaz hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi bakımından tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına, İstanbul İli, Pendik ilçesi,Kurtköy Mah. G22B06C2C pafta 9249 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığının öncelikle aynen taksim suretiyle, mümkün olmaması halindesatış suretiyle giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına '' karar verilmesi talep ettiği,

Teknik heyetçe keşif mahallinde yapılan inceleme neticesinde İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 9249 Ada, 5 parselinde kayıtlı, 726,57 m2 yüz ölçümlü arsaniteliklianataşınmazın; ortaklığın ancak satış yolu ile giderilerek, satış bedelinin hissedarlar arasında paylaştırılması sonuç ve kanaatine varıldığı tespit edildiği şeklinde görüş bildirmişlerdir.

İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/232 Esas sayılı dosyasının duruşma gününün 20/11/2026 günü saat 10:40 olduğu, aksi taktirde HMK ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği vebilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur hususu ilanen tebliğ olunur.