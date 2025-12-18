T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/73 Esas

DAVALI : GÜLER KÖMÜR - 15*******04

62b Elmore Street London N1 3al London / Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adreste kimse olmadığı gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Yurtdışı adresine yapılan tebligatın süresi içerisinde davet yazısının iade edildiği adı geçenin başka bir adresinin bilinmemesi nedeniyle iade edildiği görülmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava ;Namık Kemal Mah./Ümraniye/İstanbul, 1079 Ada,2 Parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış yolu ile giderilmesi istemine ilişkindir.

Bilirkişi raporunda özetle: " İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Namık kemal Mahallesi, Koca Murat Sokak, No: 4, 1079 ada, 2 parseldeki ana taşınmaz niteliği arsa vasıflı taşınmazın tamamının üzerindeki mahal bina ile birlikte (arsa + bina) toplam 42.686.000,00-TL kıymet takdir edilmiştir." şeklinde görüş verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 05/02/2026 günü saat: 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/12/2025