T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/637 Esas



DAVALI; MEHMET DİLSİZ



Mahkemenizce adres araştırması yapıldığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı tarafından, dava konusu Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Merçhatun Mevkii,Kıcıman Mahallesi, 380 Ada, 7 Parsel, Zemin Kat, 18 Numaralı Bağımsız Bölümde kayıtlı ve Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Mercaba Mevkii,Yayık Dere Köyü, 144 Ada, 6 Parsellere ilişkin tasarrufun iptali davası açtığı,, Mehmet Dilsiz adına tasarrufun iptali dava açılmış olup; Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içerinde cevap verebileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğ olunur.



İLGİLİ KİŞİ; MEHMET DİLSİZ -38258225814

Tömük Mah. Yunus Emre Flamingo 4 Sitesi No: 36V İç Kapı No:17 Erdemli/ MERSİN