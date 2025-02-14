T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/399

DAVALI: İLYAS AZAZErdal ve Hatice'den olma 21.12.1986 Gaziantep doğumlu Feyzullah Mah. Tarla Sok. No:3 İç Kapı No: 6 Maltepe/İSTANBUL



Davacı, MÜSLÜM BOZASLAN ile Davalı, İLYAS AZAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davası nedeniyle;

Davacı vekili Mahkememize sunduğu dava dilekçesi ile, Davacı Müslüm BOZASLAN'ın "geçici ve daimi iş göremezlik, bedensel zarar, işgücü kaybı, Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar, maluliyet ve tedavi masrafları için fazlaya dair haklarını saklı tutarak şimdilik "5000 TL" maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile ödenmesine, Davacı Müslüm BOZASLAN için"40.000 TL" manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 s. H.M.K.'nun 127/1. maddesine göre iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ; dava dilekçesi, tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.



Duruşma Tarihi: 23/09/2025

Duruşma Saati: 10:15

Duruşma Yeri: İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu