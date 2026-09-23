T.C. İstanbul Anadolu 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/6 Tereke

MİRAS BIRAKAN: OSMAN DİŞÖZ -36877842870



Yukarıda açık kimlik yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilmiş olup, Mahkememiz dosyasında yürütülen tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olup, TMK'nun 612. Maddesi uyarınca artakalan değerlerin mirası red eden yasal mirasçılarına teslimi ile,

Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Mahkememizin 18/06/2026 tarih ve 2023/6 Tereke 2026/8 Karar ilamı ve 28/08/2026 tarihinde kesinleştiğine İİK 217 maddesi gereğince tasfiyenin tatiline dair ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından tasfiye masrafları için 60.000,00TL yatırılması, yatırılmadığı takdirde İİK.'nun 254. Maddesi gereği tereke tasfiyesinin kapatılacağının ilan edilmesine, karar verilmiştir.

İİK'nın 166 ve 254 ncü maddeleri gereğince ilan olunur.