İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/417 Esas

Konu : Gaiplik

01.12.2025

Gaipliği istenilen Kastamonu İli, Cide İlçesi, Üçağıl Mah./Köyü, Cilt No:84, Hane No: 19, BSN:31'de nüfusa kayıtlı, Yaşar ve Hanife evladı, 01/11/1957 Şişli doğumlu, 177******38 T.C. kimlik numaralı Bayram Ali ÇEVİK'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden Bayram Ali ÇEVİK hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.12.2025



GAİP

TC KİMLİK NO : 177******38ADI SOYADI : BAYRAM ALİ ÇEVİK

BABA ADI : YAŞAR

ANA ADI : HANİFE

DOĞUM TARİHİ : 01/11/1957

DOĞUM YERİ : ŞİŞLİ

İKAMETGAH ADRESİ: