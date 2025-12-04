T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2025/417 Esas
Konu : Gaiplik
01.12.2025
Gaipliği istenilen Kastamonu İli, Cide İlçesi, Üçağıl Mah./Köyü, Cilt No:84, Hane No: 19, BSN:31'de nüfusa kayıtlı, Yaşar ve Hanife evladı, 01/11/1957 Şişli doğumlu, 177******38 T.C. kimlik numaralı Bayram Ali ÇEVİK'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden Bayram Ali ÇEVİK hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.12.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 177******38ADI SOYADI : BAYRAM ALİ ÇEVİK
BABA ADI : YAŞAR
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/11/1957
DOĞUM YERİ : ŞİŞLİ
İKAMETGAH ADRESİ: