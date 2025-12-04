Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.12.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/417 Esas

        Konu : Gaiplik

        01.12.2025

        Gaipliği istenilen Kastamonu İli, Cide İlçesi, Üçağıl Mah./Köyü, Cilt No:84, Hane No: 19, BSN:31'de nüfusa kayıtlı, Yaşar ve Hanife evladı, 01/11/1957 Şişli doğumlu, 177******38 T.C. kimlik numaralı Bayram Ali ÇEVİK'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden Bayram Ali ÇEVİK hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.12.2025


        GAİP

        TC KİMLİK NO : 177******38ADI SOYADI : BAYRAM ALİ ÇEVİK
        BABA ADI : YAŞAR
        ANA ADI : HANİFE
        DOĞUM TARİHİ : 01/11/1957
        DOĞUM YERİ : ŞİŞLİ
        İKAMETGAH ADRESİ:

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02351717