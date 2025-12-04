Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.12.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/287 Esas
        DAVALI : SÜLEYMAN AKYÜZ Zeynep Kamil Mahallesi, Tabaklar Cami Sokak No 38 D6 Üsküdar/ İSTANBUL


        Davacı Döndü Gönül ÇALIK tarafından aleyhinize açılan Kira Tespit İstemli davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 03/03/2026 günü saat: 12:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02351726