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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.06.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2022/1020 Esas


        İLAN METNİ


        Mahkememize ait 2022/1020 esas 2024/221 karar sayılı ve 26/03/2024 tarihli ilamı ile sanık NODIR DAVRONOV hakkında Nitelikli Hırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatında yapılamadığı anlaşıldığından,
        Kararın ilanından itibaren7 gün içinde kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 13.06.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02246973