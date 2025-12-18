T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/676 Esas



İLAN METNİ



Mahkememize ait 2023/676 esas 2025/1077 karar sayılı ve 04/12/2025tarihli ilamı ile sanık IRAKLI ALAGARDASHVILI hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK.nun 231/5.md. Uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca beş yıl denetime tabi tutulmasına karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatında yapılamadığı anlaşıldığından,

Kararın ilanından itibaren iki hafta içinde kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurmadığı taktirde hükmün kesinleyeceği ilan olunur.15.12.2025