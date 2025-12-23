T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/523 Esas

2025/449 Karar



İ L A N



Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 04/11/2025 tarih, 2024/523 Esas ve 2025/449 Karar sayılı ilamında; 37159490086 TC kimlik numaralı, Necip ve Hayriye oğlu 01/01/1983 Mersin doğumlu Yüksel Komşusu'nun sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında 2 Yıl Hapis ve 20.000 TL Adli Para Cezası verilmiştir.

Sanık Yüksel Komşusu'nun mahkememizde alınan 20/05/2025 tarihli savunmasında tebliğe yarar açık adresini "Çankaya Mh. Silifke Cd. Türkcanİşhanı Sitesi Türkcan Apt. No:30 İç Kapı No:5 Akdeniz/ Mersin" olarak bildirdiği, ancak buraya çıkarılan gerekçeli karar ekli tebligatın bila ikmal iade edildiği, dosyada sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmadığı gibi UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü T.S.O. Mağazalar Polis Merkezi Amirliğince yapılan adres araştırması da olumsuz dönmekle sanığın adresi tespit edilemediğinden meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Yüksel Komşusu'nun yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 04/11/2025 tarih, 2024/523 Esas ve 2025/449 Karar sayılı ilamı;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Yüksel Komşusu için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/12/2025