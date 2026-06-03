T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/558 Esas

2026/100 Karar



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Banka veya Kredi Kartı Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 24/02/2026 tarih, 2024/558 Esas ve 2026/100 Karar sayılı ilamında; 13879230744 TC kimlik numaralı, Halil ve Kadiriye oğlu 18/12/1995 Seyhan doğumlu İlker Cöddü'nün sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında 4 Yıl Hapis ve 36.000 TL Adli Para Cezası verilmiştir.

Sanık İlker Cöddü'nün yakalama kararı ile yakalandığı Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindealınan 09/07/2025 tarihli savunmasında tebliğe yarar açık adresini "Gültepe Mh. 823 Sk. Tanrıverdi 2 Sitesi A Blok Kat:11 D:41 Sarıçam/Adana" olarak bildirdiği, ancak buraya çıkarılan gerekçeli karar ekli tebligatın bila ikmal iade edildiği, dosyada sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmadığı gibi UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı, ayrıca Sarıçam Polis Merkez Amirliğince yapılan adres araştırması da olumsuz dönmekle sanığın adresi tespit edilememiş, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık İlker Cöddü'nün yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin24/02/2026 tarih, 2024/558 Esas ve 2026/100 Karar sayılı ilamı;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık İlker Cöddü için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02/06/2026