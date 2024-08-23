T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İLAN

T.C. iSTANBUL ANADOLU 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1195 Esas

24/06/2024

DAVACI : İSA TAŞBAŞIVEKİLİ : AV. SİBEL KARLIOĞLU

DAVALI : Hasımsız

DAVA : GAİPLİK



İSA TAŞBAŞI tarafından dava açılarak MUHAMMET TAŞBAŞ'ın 1998 yılından bu yanahaber alınamadığını bildirerek gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Zonguldak, Devrek, Adatepe Mahallesi, 5 Cilt No, 30 Hane'de nüfusa kayıtlı, Mevlüt ve Durkadın'dan olma, 15/06/1964 doğumlu olan, MUHAMMET TAŞBAŞI'nın 1998 yılından itibaren kayıp olduğu belirtildiği, bilgisi olanların T.M.K 'nın 33.maddesinin 2.bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24/06/2024