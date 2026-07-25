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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/4 Tereke

        TEREKESİ TASFİYE OLUNAN
        ADI SOYADI: Mecit KÜÇÜKLER-44866423344
        VEFAT TARİHİ : 26/02/2019
        TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH: 19.02.2026


        En yakın mirasçılarıtarafından mirası reddedilen murisin terekesininTMK mad. 65., İİK mad 180, 220.uyarınca basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;
        1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri
        2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,
        3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,228. ve 220. maddeleri ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02517657