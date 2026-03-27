Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.03.2026 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        Sayı :2025/228 Esas
        Konu : İlan Metni

        10.03.2026

        İLAN


        Davacı , TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ileDavalı , BEHİCE BETÜL BENLİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
        Davalı BEHİCE BETÜL BENLİ (T.C: 37060134666)'ye T.K hükümleri gereği tebligat yapılamadığı, mernis adreslerinin yurtdışı olduğu ancak yetersiz olması sebebiyle tebligat işlemi yapılamadığı başkaca adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
        İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.10.03.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02433785