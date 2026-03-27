T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2025/228 Esas

Konu : İlan Metni

10.03.2026

İLAN



Davacı , TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ileDavalı , BEHİCE BETÜL BENLİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı BEHİCE BETÜL BENLİ (T.C: 37060134666)'ye T.K hükümleri gereği tebligat yapılamadığı, mernis adreslerinin yurtdışı olduğu ancak yetersiz olması sebebiyle tebligat işlemi yapılamadığı başkaca adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.10.03.2026