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        T.C. İstanbul Anadolu 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 23:50
        T.C.
        İstanbul Anadolu
        5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        03.11.2026

        Sayı :2025/246 Esas

        Konu : İlan Metni

        İLAN

        Davalı FATMA GÜLAY OGAN(TCKN:58573193742)'a T.K hükümleri gereği tebligat yapılamadığı, mernis adreslerinin yurtdışı olduğu ancak yurtdışı tebligatının iade dönmesi sebebiyle tebligat işlemi yapılamadığı başkaca adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02596118