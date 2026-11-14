T.C. İstanbul Anadolu 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Giriş: 14 Kasım 2026 - 23:50
T.C.
İstanbul Anadolu
5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
03.11.2026
Sayı :2025/246 Esas
Konu : İlan Metni
İLAN
Davalı FATMA GÜLAY OGAN(TCKN:58573193742)'a T.K hükümleri gereği tebligat yapılamadığı, mernis adreslerinin yurtdışı olduğu ancak yurtdışı tebligatının iade dönmesi sebebiyle tebligat işlemi yapılamadığı başkaca adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.